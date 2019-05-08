شرطة جازان تطيح بمواطن فتح نيران سلاحه الرشاش على طليقته بمركز صحي

حققت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بفرق من التحريات والبحث الجنائي وشرطة مركز الشقيري، إنجازًا أمنيًا جديدًا تمثل في القبض على مواطن حاول قتل طليقته الممرضة، عمدًا، صباح الأحد الماضي، بمقر عملها بأحد مراكز الرعاية الأولية الصحية بمحافظة ضمد.

وسدد المتهم إلى طليقته المجني عليها، عدة طلقات نارية من سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف كان بحوزته، أصيبت خلالها الممرضة التي تعمل بذات المركز الصحي بإصابات استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن الفرق الأمنية المختصة نجحت في الوصول إلى الجاني في زمن قياسي وألقت القبض عليه، بعد تكثيف جهود البحث عنه وأنه يخضع حاليًا للعلاج بمستشفى الصحة النفسية بجازان.

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وأضافت المصادر أن النيابة العامة بالمنطقة استلمت ملف القضية وستتولى متابعتها والتحقيق مع الجاني حال خروجه من المستشفى لمعرفة دوافع الجريمة التي أقدم عليها، والأسباب الحقيقية التي جعلته يطلق رصاصات على طليقته أثناء دوامها الرسمي وتواجدها بالمركز الصحي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت «عاجل» نشرت تفاصيل الواقعة المؤلمة التي تعرضت لها الممرضة، في حينه، حيث حضر الجاني صباح الأحد المنصرم إلى مقر عمل طليقته وحاول الدخول، إلا أن الموظفين منعوه من الدخول، ليعود مرة أخرى عند الساعة العاشرة صباحًا، وهو يستقل سيارة مختلفة عن السيارة الأولى، ودخل إلى قسم المختبر بمركز الرعاية الأولية وأطلق عدة طلقات من سلاح كلاشنكوف باتجاه طليقته، ليقوم على الفور بإلقاء السلاح الآلي من يده ويهرب من موقعه حتى لا يتم الإمساك به.

وأوضحت المصادر أن الممرضة أصيبت بطلقتين؛ إحداهما اخترقت إصبع يدها ولا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى، علمًا بأن السلاح المستخدم في الجريمة كان به حوالي 30 طلقة.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية بشرطة مركز الشقيري تعرفت على هوية وبيانات الجاني واتضح بأنه رجل أمن يعمل بإحدى القطاعات الأمنية بالمنطقة، ونجح رجال الأمن في الوصول إليه والقبض عليه في وقت وجيز، وسيخضع للتحقيق ثم تتم إحالته إلى الجهات المختصة للتحفظ عليه واستكمال مجريات التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة التي حدثت في ظروف غامضة داخل مقر حكومي وأثناء الدوام الرسمي لإحدى منسوبات التمريض بمركز الرعاية الأولية أمام زميلاتها والمراجعين.