طائرات التحالف تستهدف تعزيزات ميليشيا الحوثي في صعدة

الغارات طالت أطقمًا وآليات تقل عناصر وأسلحة
استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات للميليشيا الإرهابية في مديريتي كتاف وباقم، وطالت الغارات عددًا من الأطقم والآليات تقل عناصر وأسلحة، كانت في طريقها إلى مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة متنوعة.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، استهدفت، أمس الثلاثاء، تحركًا قتاليًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء، وسط البلاد، ودمرت آلية للميليشيا؛ باستهدافها بقذيفة هاون قرب موقع الإريل بمديرية الزاهر، ما أسفر عن مصرع خمسة عناصر من الميليشيا، وجرح آخرين.
وقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأصيب عشرات آخرون، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، خلال المعارك التي شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع، جنوب اليمن.
وأكد القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية، المقدم عبده علي القاضي، أن ما يقارب من 110 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران قد قتلوا، فيما أصيب 60 آخرون، وتم تدمير ثلاثة أطقم قتالية تابعة للميليشيا الإرهابية.
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