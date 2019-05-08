وزير الثقافة يُعيّن الزهراني رئيسًا تنفيذيًا لصندوق «نمو»

يعد من الكفاءات الشابة ويحمل ماجستير إدارة الأعمال
أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، قرارًا بتعيين بدر بن حسين الزهراني رئيسًا تنفيذيًا لصندوق «نمو» الثقافي، الذي يعد أحد مبادرات الوزارة التي تم إعلانها في حفل تدشين الوزارة في شهر مارس الماضي.
ويحمل الزهراني درجة في الجيوفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال، ويعد من الكفاءات الشابة، وسبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ وثيقة رؤيتها وتوجهاتها وتشكيل الطواقم الإدارية التي ستتولى إدارة القطاع الثقافي بكل تفرعاته ومساراته، مشيرًا إلى أن صندوق «نمو» الثقافي من المبادرات الطموحة التي ستوفر الدعم للمبدعين من كل الاتجاهات، وستمنحهم فرصة ممارسة نشاطهم الإبداعي وزيادة الإنتاج الثقافي السعودي.
وسيغطي صندوق «نمو» الثقافي احتياجات المواهب الوطنية كافة، ويمنحها القدرة على إنجاز مشروعاتها الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفي ظروف ملائمة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى دعم الممارسين في مختلف القطاعات الثقافية، وفي مجالات إبداعية متنوعة، من الكتابة والتأليف والنشر إلى صناعة الأفلام والمحتوى البصري، وجميع الأفكار الطموحة التي يرغب المبدع السعودي في تحقيقها، ويتضمن هذا الدعم تركيزًا على تطوير المحتوى المحلي ودعم المواهب المحلية.
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