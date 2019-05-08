‏⁧‫أمر ملكي‬⁩ : تعيين عبدالهادي المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير

‏⁧صدر أمر ملكي⁩ يقضي بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير عبدالهادي المنصوري - مساعد وزير النقل سابقا • المؤهلات العلمية: - درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، جامعة الملك عبدالعزيز - برنامج التنفيذي للموارد البشرية: RBL - العديد من البرامج التدريبية العالمية والمحلية​ • الخبرة العملية: - مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمشرف على الموارد البشرية (سابقا) - وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية (سابقا) - نائب رئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (سابقا) - مدير إدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (سابقا) Advertisements - الناظر الإداري للتوظيف الدولي / توظيف السعوديين بأرامكو السعودية (سابقا) - مؤسس ومدير شركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة، لندن المملكة المتحدة (سابقا) - رئيس شعبة التوظيف بأرامكو فيما وراء البحار المحدودة – لاهاي بهولندا (سابقا) - مهام عدة بأرامكو السعودية (سابقا) رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM - عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO • أخرى: - عضو لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي بالإضافة الى العديد من اللجان الاخرى - عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (سابقا) - عضو لجنة طرح مبادرات رف​ع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة (سابقا) - رئيس لجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة (سابقا) - رئيس فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في مجال الموارد البشرية والقوى ​العاملة (سابقا)



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