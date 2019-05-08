حرس الحدود: إحباط تهريب 1300 كيلو حشيش خلال شعبان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شهر شعبان 1440، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1363 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصاً، بينهم 18 متهماً من الجنسية الأثيوبية، و11 متهماً من الجنسية اليمنية، و6 متهمين من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبين القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.