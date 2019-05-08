

البيضاء 2 رمضان 1440 هـ الموافق 7 مايو 2019 م واس

أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة ميليشيا الحوثي في التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.

وواصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية بانتهاك اتفاق السويد بقصفها للمدنيين في قرى آل حميقان بشكل عشوائي دون وقوع أي خسائر.

// انتهى //

03:57ت م

0233





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / قوات الجيش اليمني تفشل محاولات تقدم مليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء وتكبدها خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.