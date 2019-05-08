السعودية اليوم / الجهات الأمنية تواكب بخطة أمنية الحركة التي تشهدها الأسواق والأماكن الحيوية بمحافظة الوجه



الوجه 02 رمضان 1440 هـ الموافق07 مايو 2019 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الوجه تنفيذ خطتها الأمنية لشهر رمضان المبارك، وذلك بتكثيف تواجدها في الشوارع الرئيسية والداخلية بالوجه، وداخل الأحياء وعند المساجد وفي الأسواق لمتابعة الوضع الأمني في تلك المواقع.

وتعمل إدارتي المرور والدوريات الأمنية على تنظيم انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الأماكن التي تشهد كثافة وحركة عالية في ساعات المساء الأولى وماقبل الأفطار، بهدف سلامة سالكي الطرق ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية, من خلال نشر العديد من المركبات الأمنية إضافة لعمل نقاط التهدئة والتنبيه للحد من الحوادث الأمنية والمرورية لا قدر الله.

//انتهى//

02:51ت م

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