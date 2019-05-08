شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك سلمان.. عبدالهادي المنصوري رئيسا لهيئة الطيران المدني والان مع التفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً يقضي بتعيين ‏عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير .

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