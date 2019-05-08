مصحف المدينة يحلق عالميا بـ13 لغة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مقر الوزارة بالرياض غدا، تطبيق «مصحف المدينة النبوية» الذي يطلقه المجمع في نسخته الأولى على منصتي (IOS، Android)، داعما 13 لغة عالمية.

وقال الأمين العام لمجمع الملك فهد الدكتور بندر السويلم إن التطبيق يحتوي على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى كتب علمية صادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

وأضاف أن التطبيق يحوي عددا من الخصائص الابتكارية مثل ذكر سبب تسمية كل سورة، وأسمائها التوقيفية والاجتهادية، وعرض نصوص نتائج البحث في القرآن الكريم، وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ماذا يتضمن التطبيق؟

كتب من التفسير الميسر، والميسر في غريب القرآن

تسجيل صوتي لـ 4 روايات قرآنية

10 مصاحف مرتلة

7 ترجمات نصية الكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن

7 ترجمات صوتية كاملة من ترجمات معاني القرآن

نسختان عاليتا الدقة برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي

لغات عالمية يدعمها

العربية

الإنجليزية

الأردية

الإندونيسية

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الفارسية

الفرنسية

التركية

الإسبانية

الألمانية

السواحلية

الإيطالية

الهوسا

اليابانية

مزايا التطبيق