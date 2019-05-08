3 مسارات ترددية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
حددت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ثلاثة مسارات ترددية لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي خلال رمضان عبر 11 موقفا داخليا وخارجيا بالعاصمة المقدسة، وبواسطة 3000 حافلة جديدة، و13 مسارا خاصا، وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن أثناء رحلة العمرة.
وأوضح أمين عام الهيئة رئيس لجنة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من إلى المسجد الحرام الدكتور صلاح صقر لـ»مكة» أن الخدمة الجديدة في نقل هذا العام هي محطة قطار الحرمين التي تستهدف نقل ركاب القطار عبر مسار ترددي إلى المسجد الحرام، مشيرا إلى الانتهاء من توسعة محطة شعب عامر لتصل إلى 400 حافلة تخدم سكان الفنادق في أحياء الششة والروضة، وذلك بعد توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في توسيع المحطة.
وأضاف أن خطة نقل هذا العام تستهدف نقل 45 مليون راكب من المسجد الحرام وإليه خلال الصلوات الخمس، وتأمين خدمة وقوف 2.5 مليون مركبة صغيرة للمعتمرين والمصلين في مداخل مكة المكرمة والمواقف الطرفية لمسارات النقل الترددي.
المواقف الخارجية
- النوارية
- طريق جدة السريع
- الشرائع
- طريق الهدا
- الليث
المواقف الداخلية
- الرصيفة
- محطة القطار
- منى (ساحة الجمرات)
- مزدلفة (دقم الوبر)
- المسخوطة
- الزاهر
- محبس الجن محطة باب علي
- كدي طريق الأمير متعب
- كدي باب الملك عبدالعزيز
- مواقف طريق المدينة إلى محطة جرول
- مواقف طريق الطائف السيل إلى محطة باب علي
- مواقف طريق الهدا مكة إلى محطة شعب عامر
- من محطة قطار الحرمين إلى جبل الكعبة
- مواقف الرصيفة إلى محطة جبل الكعبة
- مواقف مكة جدة السريع إلى محطة أجياد المصافي
- مواقف مزدلفة إلى محطة أجياد السد
- من أحياء العزيزية الشمالية والجنوبية والششة والروضة إلى محطة شعب عامر
- من أحياء الهجرة وبطحاء قريش وكدي وريع بخش إلى محطة ريع بخش
- مواقف طريق الليث إلى محطة أجياد
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