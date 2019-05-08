الخطوط السعودية: تأخير رحلاتنا ظرف استثنائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الخطوط السعودية أن ما حصل من تأخير للرحلات المجدولة خلال الأيام الماضية كان ظرفا استثنائيا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية، معربة عن أسفها لعملائها.

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وقالت في بيان لها أمس «إنها تسير خلال المواسم عددا كبيرا من الرحلات الإضافية للتجاوب مع زيادة الطلب، وتصادف سوء الأحوال الجوية مع بروز بعض الأعطال الفنية، مما أثر على بعض الرحلات وأدى إلى تأخرها ومن ثم تأخر التي تليها حيث كان لزيادة عدد الرحلات تأثيرا ملموسا على زيادة عدد المتأثرين من التأخير»، مشيرة إلى أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ما حدث وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه لا صحة مطلقا لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول الموضوع، مجددة اعتذارها لضيوفها.

وطمأنت الجميع بأن الانتظام عاد منذ فجر أمس للعمليات التشغيلية وهي تحت المتابعة المستمرة، خصوصا في ظل التقلبات الجوية التي تمر بها أجواء المملكة هذه الأيام.