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2019-05-08 لقطات من صلاة تراويح اليوم الثالث من رمضان في المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أدّت جموع المصلين صلاة التراويح لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام. Advertisements وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَيْ العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.









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