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لقطات من صلاة تراويح اليوم الثالث من رمضان في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدّت جموع المصلين صلاة التراويح لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام.
وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَيْ العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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