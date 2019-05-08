- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامع القبب بأبو عريش ذاكرة عمرها أربعة قرون وهذا سبب تسميته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامع القبب بأبو عريش ذاكرة عمرها أربعة قرون وهذا سبب تسميته
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان
يُعتبر جامع القبب في محافظة أبو عريش من أقدم المساجد وأشهرها في منطقة جازان، وهو تحفة معمارية وذاكرة رمضانية لأهالي أبو عريش منذ أكثر من أربعة قرون.
وهذا الجامع العتيد له العديد من الذكريات الراسخة عبر عدة أجيال من أبناء المحافظة وخاصةً في الشهر الفضيل، فقد كان يجمع أبناء أبو عريش على مائدة الإفطار وصلاة التراويح.
وبُني المسجد في عهد الدولة السعودية الأولى ويضم 12 قبة في ثلاثة صفوف، ويعد تحفة معمارية مازالت قائمة منذ أكثر من أربعة قرون، حيث توجد بجانبه صخرة كُتب عليها تاريخ البناء وهو 1002 هـ.
وأطلق على الجامع مُسمى جامع القبب لأنه مسقوف بعدة قبب مُحكَمة العمارة من الجص والآجر، ويحتوي على مئذنة صغيرة في الركن الجنوبي منه والذي ما يزال يحتفظ بطابعه الإسلامي المميز وطابعه الأثري.
وشهد المسجد عددًا من الترميمات والصيانة لأجزائه الداخلية والخارجية في مراحل مختلفة بسبب ما تعرض من عوامل تعرية، إلا أن هذا لم يمنع صوت الأذان من أن يتردد صداه وسط جدرانه الأثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامع القبب بأبو عريش ذاكرة عمرها أربعة قرون وهذا سبب تسميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.