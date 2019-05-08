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إحباط محاولات تهريب أكثر من طن و300 كيلو حشيش في جازان ونجران

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2019-05-08

إحباط محاولات تهريب أكثر من طن و300 كيلو حشيش في جازان ونجران

متابعات الخليج 365 - جازان

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر شعبان من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ١٣٦٣ كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وأكّد المتحدث أنه تم القبض على المتورطين في عمليات التهريب وعددهم 35 شخصًا، بينهم 18 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و11 متهمًا من الجنسية اليمنية، و6 متهمين من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.





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