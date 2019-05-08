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شكرا لقرائتكم توقيع أول عقد تمويل عقاري مدعوم لمنتج أرض وقرض في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقيع أول عقد تمويل عقاري مدعوم لمنتج أرض وقرض في المملكة
متابعات الخليج 365 - الشمالية
شهد فرع وزارة الإسكان بمنطقة الحدود الشمالية، توقيع عقد بين أحد المستفيدين في مدينة عرعر وبنك الإنماء بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشمالية.
في سياق آخر، دشّنت وزارة الإسكان في وقت سابق منصة بناء، وذلك ضمن خياراتها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لأهالي الأسر الأشد حاجة.
وتتيح منصة بناء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، الاستفادة من فرص تنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.
وأكّدت وزارة الإسكان أنها تستهدف تغطية كافة مناطق المملكة وتوفير السكن الملائم لكل أسرة.
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