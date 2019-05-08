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2019-05-08 فيديو.. المدني يُنقذ حصاناً سقط في بركة صرف بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن تدخّلت فرق الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن، لإنقاذ حصان سقط في بركة صرف صحي. Advertisements وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخراج الحصان بعد سقوطه في بركة الصرف الصحي في أحد المنتزهات. ونشر المدني مقطع فيديو يبين عملية مباشرة الحادث وإخراج الحصان.









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