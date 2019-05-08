هيكلة وزارة التعليم.. نائبان ومساعداً للوزير و13 وكالة

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.

ويضم الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم نائبينِ ومساعدًا للوزير و13 وكالة منها وكالتان ترتبط بالوزير مباشرة وهي وكالة التعاون الدولي والتخطيط والتطوير. بالإضافة إلى ارتباط مركز الوعي الفكري وإدارة الاستثمار والتخصيص

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 6 أشهر على تولي حمد آل الشيخ لحقيبة التعليم، حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للتعليم يوم 27 ديسمبر الماضي.

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وضمن الهيكلة الجديدة للتعليم، سيكون هناك نائبًا للوزير للجامعات والابتكار تتبعه 4 وكالات والملحقيات الثقافية والمكتبة الرقمية، ونائبًا للوزير له اختصاصات الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وإدارات التعليم وتطوير المناهج والإدارة العامة للمبادرات النوعية فضلاً عن 4 وكالات تتبع له.

أما مساعد الوزير فيتبعه 3 وكالات تختص بالموارد البشرية والخدمات المشتركة والمشاريع والصيانة فضلاً عن إدارات أمن المعلومات، التحول الرقمي، الأمن والسلامة المدرسية، مراقبة جودة الخدمات.

وبيّن إنفوجرافيك تفاصيل الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، حيث جاء كما يلي: