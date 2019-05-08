حمد آل الشيخ: اعتماد هيكلة وزارة التعليم سيُطور ويرفع كفاءة أداء العمل

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم.

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وأكّد حمد آل الشيخ أن اعتماد هيكلة وزارة التعليم من مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، يأتي امتدادًا لهذا الدعم، وسيُسهم في تطوير ورفع كفاءة أداء العمل، وتحسين نواتج التعليم.

ووافق مجلس الوزراء يوم أمس خلال جلسته مساء أمس ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.