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إشهار إسلام 15 وافداً في حفر الباطن

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2019-05-08

إشهار إسلام 15 وافداً في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أشهر 15 وافداً إسلامهم في محافظة حفر الباطن في اليومين الأولين من شهر رمضان المبارك.

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وقدّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حفر الباطن العديد من البرامج الدعوية والدينية بأكثر من لغة، كما فتح أبوابه للراغبين في التعرف على الإسلام.

ويقيم المكتب خلال شهر رمضان المبارك 10 مواقع للإفطار في عدد من الجوامع.





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