بر حفر الباطن تستعرض منجزاتها في 2018 خلال لقائها الرمضاني

2019-05-08

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقامت جمعية البر بمحافظة حفر الباطن مساء أمس الثلاثاء لقاء البر الرمضاني الثاني 1440 هـ بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.

وتمّ خلال اللقاء عرض أبرز منجزات جمعية البر خلال العام الماضي 2018، كما تم خلال اللقاء التعريف ببرامج الجمعية.

وأثنى محافظ حفر الباطن في كلمته على جهود العاملين في جمعية البر نظير ما يقدمون من برامج ومشاريع في سبيل دعم المستفيدين، داعيًا إلى بذل المزيد لتحقيق التكامل في القطاع الخيري وفق رؤية المملكة 2030 م.

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وتخلل اللقاء توقيع شراكتين؛ مع إدارة التعليم، والغرفة التجارية الصناعية، حيث تهدف هذه الشراكات إلى ‏دعم الأسر المستفيدة وتحويلها إلى أسر منتجة.

وفي ختام اللقاء، كُرم الداعمون والرعاة وشركاء النجاح الذين ساهموا في نجاح ودعم عمل الجمعية.