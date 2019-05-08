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الان تتابع بالصور.. حرس الحدود: إحباط تهريب 1363 كغم حشيش والإطاحة بـ35 مهربا خلال شعبان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أحبط رجال حرس الحدود بمناطق جازان و نجران وعسير محاولات تهريب 1363 كيلوغراما من الحشيش المخدر خلال شهر شعبان الماضي.
وكشف حرس الحدود عبر منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم إحباط تهريب 857 كيلوغراما في منطقة جازان و447 كيلوغراما في منطقة نجران و59 كيلوغراما في منطقة عسير.
وأضاف حرس الحدود أن المقبوض عليهم في عمليات التهريب بلغ عددهم 35 شخصا 6 صمواليين 11 يمنيا 18 اثيوبيا.
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