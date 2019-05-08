استعلام عن المقطوعة… ميعاد صرف المقطوعة لشهر رمضان 1440 هجري

استعلام عن المقطوعة،العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة كيفية الحصول علي المساعدات المقطوعة وما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي هذه المساعدات، وما هو الدخل الذي يمنع صاحبة من الحصول علي المقطوعة، ومتي تنزل المقطوعة، هناك العديد من التساؤلات الكثيرة التي سوف نرد بالإجابة عليها بالتفصيل أن شاء الله، كما سوف نقدم لكم كيفية التقديم الصحيح بالبيانات الصحيحة حتي يتم القبول والحصول علي المساعدة المقطوعة من وزارة التضامن الاجتماعي لكافة للأسر الأشد احتياجا وللمطلقات والأرامل ولكبار السن.

التسجيل في المقطوعة السنوية

كيفية التسجيل في المقطوعة، التسجيل في المقطوعة أمر بسيط جدا وسهل للغاية يمكنكم الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتسجيل مستخدم جديد. ثم أضافه رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال،وتأكيد رقم الجوال واختيار الرقم السري ويجب أن يتكون من احرف وأرقام وعلامات حتي يصبح قويا منعا للاختراق. وحتي يتم التسجيل وكتابة الرمز المرئي و سوف يصل لك رمز عبارة عن احرف أو أرقام علي الجوال في رسالة قصيرة سوف تقوم بإدخاله علي الموقع. ثم نقوم بتكملة جميع البيانات بطريقة صحيحة جدا من خلال رابط التسجيل في المقطوعة .

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

الآن قد اتممنا التسجيل بنجاح نذهب مرة أخري للموقع ونقوم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور. من اجل عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية والتأكد من البيانات ومراجعاتها بطريقة صحيحة جدا واثبات الدخل الشهري للموظف أو لا بالنسبة للعاطل عن العمل، كما يمكنكم عمل تحديث للبيانات بشكل مستمر كل حين وأخر وعند ميلاد مولود جديد أو ذياده الدخل وهكذا أو تغيير محل الإقامة وغيرها من الأمور الواردة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440

أولا يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثانيا كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. النقر علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. أو الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

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