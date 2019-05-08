شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الهيكل التنظيمي لـ«التعليم».. وإسناد التسجيل العيني لـ«هيئة العقار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار، سعياً لراحتهم وأمنهم وسلامتهم.

وتوجه في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها مساء أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، للمولى عز وجل بالحمد والثناء على ما من به على جميع المسلمين من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة أعمالهم ويغفر ذنوبهم. وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لإخوانه الملوك والأمراء قادة الدول الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهانٍ وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يوفقهم لاغتنام هذا الشهر بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، وأن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومواطني المملكة، والمقيمين فيها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد عليهم شهر رمضان بالخير والبركة.

وتطرق المجلس إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440 /‏‏ 1441هـ «2019»، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن التقرير المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وبين الشبانة أن مجلس الوزراء أكد أن التقديرات الإيجابية، المتمثلة في إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة وأشار إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التقرير الائتماني للمملكة (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

اتفاق مع البهاما في النقل الجوي

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

برنامج للموظفين المهنيين المبتدئين

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94 /‏‏ 25) وتاريخ

28 /‏‏ 6 /‏‏ 1440هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعاون إعلامي مع ماليزيا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 /‏‏ 27) وتاريخ 4 /‏‏ 7 /‏‏ 1440هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. ورياضي مع أوكرانيا

Advertisements

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110 /‏‏ 29) وتاريخ 6 /‏‏ 7 /‏‏ 1440هـ. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. وأمني مع أستراليا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 /‏‏ 30) وتاريخ 18 /‏‏ 7 /‏‏ 1440هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعيين وترقيتان

وافق مجلس الوزراء على ترقية الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل مقبل إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وترقية صالح بن عبدالسلام بن صالح الغيثي إلى وظيفة (مدير عام القروض المحلية والإعانات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وتعيين الدكتور عيسى بن فهد بن منصور الرميح على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

تعديل تنظيم

صندوق التنمية الوطني

اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة من صندوق التنمية الوطني، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17 - 39 /‏ 40 /‏ د) وتاريخ 2 /‏ 8 /‏ 1440هـ، وقرر ما يلي:

ـ تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3 /‏ 3 /‏ 1439هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

ـ إضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الوارد في البند (أولاً) من المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 9) وتاريخ 1 /‏ 2 /‏ 1430هـ.

إسناد التسجيل

العيني لـ«هيئة العقار»

اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 - 35 /‏ 40 /‏ د ) وتاريخ 7 /‏ 7 /‏ 1440هـ، وقرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

كما اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 - 40 /‏ 40 /‏ د) وتاريخ 6 /‏ 8 /‏ 1440هـ، وقرر الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.

تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 /‏ 6 /‏ 1438هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 15 - 32 /‏ 40 /‏ د ) وتاريخ 23 /‏ 6 /‏ 1440هـ.