165 مرشحا لوظائف «العدل».. و9 رمضان آخر موعد للتقديم على الـ6

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت وزارة العدل 165 مرشحا ومرشحة لوظائف في 6 مجالات على المرتبة الثامنة الدخول على بوابة الوزارة للاستعلام عن النتائج. وبينت الوزارة أن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول. وتأتي الوظائف ضمن خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيا على المستفيدين. كما أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء على المرتبة السادسة في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة. واشترطت على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات. وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الانترنت بدءا من صباح اليوم (الأربعاء) وحتى الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان. وأشارت «العدل» إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة وسيتم فتح التسجيل من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان الموافق 19 مايو الجاري ويستمر لمدة اسبوع.

دعت وزارة العدل 165 مرشحا ومرشحة لوظائف في 6 مجالات على المرتبة الثامنة الدخول على بوابة الوزارة للاستعلام عن النتائج. وبينت الوزارة أن المجالات الستة لوظائف النساء والرجال هي: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول. وتأتي الوظائف ضمن خطة الوزارة لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وبما ينعكس إيجابيا على المستفيدين. كما أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء على المرتبة السادسة في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة. واشترطت على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات. وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الانترنت بدءا من صباح اليوم (الأربعاء) وحتى الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان. وأشارت «العدل» إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة وسيتم فتح التسجيل من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان الموافق 19 مايو الجاري ويستمر لمدة اسبوع.

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