جامعة الطائف: إعفاء «وكيل» سرَّب اختبار «التفاعل والحاسب»

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جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) أطاحت قضية تسريب أسئلة مادة «التفاعل والحاسب» في جامعة الطائف بأحد وكلاء كلياتها، إذ صدر أمس (الثلاثاء) قرار مدير الجامعة الدكتور حسام زمان بإعفاء المتهم بتسريب الاختبار من منصبه، كما أصدر قراراً بتكليف الدكتور وائل علي بن محمد العصيمي بالعمل وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات إضافة إلى عمله وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب اللاصفي والصيفي. يأتي ذلك في أعقاب اتهام اثنين من هيئة التدريس بالجامعة في قضية تسريبات الاختبار، ويتمسَّك أحدهما بمقطع تسجيل على الآخر يطلب فيه الحصول على الأسئلة بحسن نية، وبعد حصوله عليها سربها لإحدى الطالبات التي وزعتها على 9 من زميلاتها، وعندما شعرت وكيلة الحاسبات سناء الأزوري بذلك بعد 5 أيام من الاختبار أصدرت قراراً داخلياً عاجلاً بإعادة الاختبار وإلزام جميع الطالبات بإعادته. وتعهد مدير الجامعة حسام زمان بمحاسبة المسؤولين عن عملية التسريب، فيما أشارت معلومات إلى أن الإعفاء ليس نهاية المطاف، وإنما ينتظر المشتركين في التسريب مجلس تأديبي قد تترتب على قراراته تحويل أي أكاديمي متهم في الحادثة للعمل الإداري ما بين 3 - 5 سنوات. أطاحت قضية تسريب أسئلة مادة «التفاعل والحاسب» في جامعة الطائف بأحد وكلاء كلياتها، إذ صدر أمس (الثلاثاء) قرار مدير الجامعة الدكتور حسام زمان بإعفاء المتهم بتسريب الاختبار من منصبه، كما أصدر قراراً بتكليف الدكتور وائل علي بن محمد العصيمي بالعمل وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات إضافة إلى عمله وكيلاً لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات للتدريب اللاصفي والصيفي. يأتي ذلك في أعقاب اتهام اثنين من هيئة التدريس بالجامعة في قضية تسريبات الاختبار، ويتمسَّك أحدهما بمقطع تسجيل على الآخر يطلب فيه الحصول على الأسئلة بحسن نية، وبعد حصوله عليها سربها لإحدى الطالبات التي وزعتها على 9 من زميلاتها، وعندما شعرت وكيلة الحاسبات سناء الأزوري بذلك بعد 5 أيام من الاختبار أصدرت قراراً داخلياً عاجلاً بإعادة الاختبار وإلزام جميع الطالبات بإعادته. وتعهد مدير الجامعة حسام زمان بمحاسبة المسؤولين عن عملية التسريب، فيما أشارت معلومات إلى أن الإعفاء ليس نهاية المطاف، وإنما ينتظر المشتركين في التسريب مجلس تأديبي قد تترتب على قراراته تحويل أي أكاديمي متهم في الحادثة للعمل الإداري ما بين 3 - 5 سنوات. وكانت "الخليج 365" نشرت تفاصيل قضية تسريبات أسئلة الاختبار وكشفت أول التحقيقات والتهم.



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