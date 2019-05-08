شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مهمات تستوجب «غسل اليدين».. فورا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سلطت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) الضوء على أهمية غسل اليدين في اليوم العالمي الذي يؤكد على أن اليدين هما العامل الأساسي في الحد والوقاية من الأمراض خصوصا المعدية. وشددت حملة التوعية على أهمية نظافة اليدين لأفراد المجتمع وللكادر الصحي؛ للوقاية من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية، كما أنها فرصة لتصميم طرق مبتكرة لتشجيع الناس وتذكيرهم بأهمية غسل أيديهم بالصابون. وأوضح طبيب الجلدية هيثم شاولي، 8 مهمات حددتها الصحة تدعو الفرد إلى غسل اليدين فورا، وهي قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، بعد السعال والعطس، بعد استخدام دورات المياه، بعد لمس الحيوانات، قبل الأكل، قبل وبعد رعاية شخص مريض، بعد تغير حفاظات الطفل، بعد ملامسة النفايات، وأشار إلى أن غسل اليدين يساعد على منع انتقال العدوى ويحد من انتقال الجراثيم.

سلطت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) الضوء على أهمية غسل اليدين في اليوم العالمي الذي يؤكد على أن اليدين هما العامل الأساسي في الحد والوقاية من الأمراض خصوصا المعدية. وشددت حملة التوعية على أهمية نظافة اليدين لأفراد المجتمع وللكادر الصحي؛ للوقاية من انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية، كما أنها فرصة لتصميم طرق مبتكرة لتشجيع الناس وتذكيرهم بأهمية غسل أيديهم بالصابون. وأوضح طبيب الجلدية هيثم شاولي، 8 مهمات حددتها الصحة تدعو الفرد إلى غسل اليدين فورا، وهي قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، بعد السعال والعطس، بعد استخدام دورات المياه، بعد لمس الحيوانات، قبل الأكل، قبل وبعد رعاية شخص مريض، بعد تغير حفاظات الطفل، بعد ملامسة النفايات، وأشار إلى أن غسل اليدين يساعد على منع انتقال العدوى ويحد من انتقال الجراثيم.

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