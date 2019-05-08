شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف «العباس» مجانية.. «الأمانة» صامتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تدخل وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ على خط أزمة مواقف مسجد ومقبرة العباس في الطائف، ووجه بأن تكون المواقف للمصلين مجانا، في ظل صمت أمانة المحافظة عن الرد على خطاب فرع الوزارة بالطائف قبل أكثر من 50 يوما.

وعلمت "الخليج 365" أن إدارة المساجد والإرشاد في الطائف جددت خطابها الثاني للأمانة في تزامن مع شهر رمضان وطلبت منها أن تكف يدها عن فرض الرسوم على مواقف المسجد. ووفق المعلومات فإن الأمانة مازالت تتمسك بالصمت متجاهلة الرد على توجيهات الفرع، رغم أن مسجد العباس والمواقف التابعة له ومواقف المقبرة ومواقف مغسلة الأموات تتبع وزارة الشؤون الإسلامية، لكن الأمانة عملت على فرض رسوم عليها وأجّرتها على شركة ظلت تلاحق سيارات المصلين ومشيعي الأموات وسحبها وفرض عقوبات مالية على أصحابها. واستفسرت "الخليج 365" من أمين الطائف محمد بن هميل حول الوقائع المسنودة للأمانة، غير أنه فضل الصمت.