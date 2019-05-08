شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يشيد بجهود الأمن في خدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لرجال الأمن، نظير ما يقومون به من أعمال لخدمة ضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

جاء ذلك لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء) مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وعددا من القيادات الأمنية.

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واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجهات الأمنية التي بدأت تنفيذها في العاصمة المقدسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان بهدف تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

من جهة ثانية، استقبل الأمير بدر بن سلطان أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم العديد من البطولات، وهنأ الفائزين نظير ما حققوه من إنجازات، متمنياً لهم التوفيق.

من جهتهم، عبَّر اللاعبون عن شكرهم لنائب أمير مكة، مؤكدين أن كلماته ستكون حافزاً لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات. وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.