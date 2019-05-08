شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: استعادة أرض حكومية بيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استعادت أمانة الطائف (بلدية الشفا الفرعية) أرضا حكومية بيضاء، أقيم عليها سور حجري؛ بهدف الاستيلاء عليها بمنطقة حرجل بمركز الشفا السياحي. واتضح قيام المعتدي على الأرض بتنظيف الموقع وإزالة الأشجار الطبيعية.

ورصدت الفرق الرقابية التعدي في مراحله الأولى، وجرى التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية ورخصة نظامية تخول المعتدي تنفيذ هذه الأعمال، وتم على الفور التعامل مع التعدي وإزالة جميع الإنشاءات.

وحذرت أمانة الطائف من الاستيلاء على الأراضي الحكومية، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المعتدين على الأراضي. وبينت أن الرقابة الميدانية تعمل على مدار الساعة لضبط التعديات والإحداثات غير النظامية، وتعمل آليات الأمانة في عدد من المواقع على معالجة التعديات بالإزالة الفورية، مع وضع المواقع المحدثة تحت الرقابة اليومية المباشرة؛ لضمان عدم عودة المعتدي إلى الأراضي مرة أخرى.

وأفادت الأمانة أن مراقبي الفروع ينفذون برنامجا موسميا مكثفا لمراقبة التعديات خلال شهر رمضان المبارك، والعيدين، وإجازة الصيف؛ لمنع استغلال الإجازات والمواسم السياحية في بروز التعديات العشوائية.