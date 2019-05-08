شكرا لقرائتكم خبر عن عطل طارئ يقطع التيار عن مساجد «خضراء مكة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)تسبب عطل طارئ في انقطاع التيار الكهربائي بمخطط الخضراء شرق مكة المكرمة، ما أجبر عددا من المساجد إقامة صلاة العشاء وبعض من ركعات التراويح تحت أضواء الكشافات والفوانيس، قبل أن تتمكن فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء من إعادته.
وطالب عدد من المصلين الكهرباء بتدارك مثل هذه الأعطال حتى لا تتكرر خلال الفترة القادمة.
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