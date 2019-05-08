شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن توزيع الوجبات الرمضانية في «الغيضة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة، جبل لبنان)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الإثنين) مشروع توزيع الوجبات الغذائية الرمضانية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية.

وقدم وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان كلشات الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه المشاريع التي تنفذها من خلال المركز ومنها مشروع تفطير الصائمين في المهرة، مبيناً أن المشروع يضاف إلى رصيد الأعمال الخيرية والتنموية التي ينفذها المركز بالمحافظة، موضحا أن التوزيع سيشمل مديريتي الغيضة وشحن.

وأوضح ممثل شبكة النماء للمنظمات الأهلية مبارك النوبي أن حملة مشروع الوجبات الغذائية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف يوميا تقديم 1250 وجبة صائم، بإجمالي 36.500 وجبة خلال شهر رمضان.

Advertisements

وأفاد بأن المشروع يستهدف المرضى في المستشفيات وموظفي وعاملي الخدمات العامة وعابري السبيل والنقاط الأمنية والعسكرية في المهرة.

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1340 سلة غذائية رمضانية على العائلات اللبنانية والنازحين السوريين في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وفي منطقة عرمون بجبل لبنان، وفي منطقة العيرونية شمال لبنان، وفي مدينة بعلبك.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لتوفير الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.