شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يشيد بجهود الأمن في خدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لرجال الأمن نظير ما يقومون به من أعمال لخدمة ضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

جاء ذلك لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء) مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وعددا من القيادات الأمنية.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطط الجهات الأمنية التي بدأت تنفيذها في العاصمة المقدسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان بهدف تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.