شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نسأل الله أن يديم أمن واستقرار بلادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس (الثلاثاء) سماحة مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعاً من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم صافح ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبال الأمراء: عبدالعزيز بن فهد بن سعد، سعود بن سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، خالد بن ثنيان بن محمد، خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، تركي بن خالد بن فيصل، محمد بن بندر بن عبدالعزيز، سلطان بن سعود بن محمد، عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت سلطان بن سعد بن خالد، سعود بن فهد الفيصل، عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، مساعد رئيس الاستخبارات بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سعود بن بندر بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، مساعد بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، خالد بن حسام بن سعود بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.