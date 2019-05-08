آل الشيخ يبحث العلاقات البرلمانية مع كازاخستان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استعرض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين أمس (الثلاثاء) عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين استعرض رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين أمس (الثلاثاء) عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وكازاخستان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان. كما بحث آل الشيخ خلال استقباله السفير في مكتبه بمقر المجلس في الرياض تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية بما يعزز علاقات التعاون البرلمانية من خلال تبادل الزيارات بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.



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