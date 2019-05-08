شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب «الهيئة» بنشر الوسطية في البرامج الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال في برامجها الوقائية واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية ودعا المجلس إلى توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها والتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل (تترا).

وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين (18) و(20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

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وقرر المجلس الموافقة على النص التالي «في حالة إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري» وجاءت الموافقة تقديراً للجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن بكل شجاعة وإخلاص للذود عن المملكة ومواطنيها، مبيناً أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة بتعديل بعض مواد نظام العمل الصادر في 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي في 5 / 6 / 1436هـ.

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة بشأن تقرير وزارة الإعلام وطالبت اللجنة الوزارة بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي، للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال وإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بجميع وسائله ومنصاته، ومعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام في ما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها؛ بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشاريع.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.