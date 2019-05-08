شكرا لقرائتكم خبر عن 6270 محاميا في سجلات «العدل».. منهم 487 محامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت وزارة العدل ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميًا ومحامية، بينهم 487 محامية. وأوضحت أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغ 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات. وأفادت بأن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.

وتتيح وزارة العدل عبر بواباتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات للمحامي ليتمكن من عرض المحامين المتدربين وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي «قيد محامٍ متدرب»، وخدمة «انتقال محامٍ متدرب»، إضافة إلى ذلك تتيح خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونياً.