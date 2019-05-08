ارتفاع خسائر الحكير 326% بالربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تكبدت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بقيمة 32 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر 7.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 326%.

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول أمس بلغت الخسارة التشغيلية 3.3 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بـ 7.4 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 55%.

كما بلغ إجمالي الربح 59.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 56.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.58 ريال، مقابل خسائر بـ 0.14 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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أسباب الخسائر

وأرجعت الحكير ارتفاع صافي الخسائر مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1 انخفاض الإيرادات بمبلغ

10.2 ملايين ريال

ناتجة بشكل رئيس من:

انخفاض الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الأعمال والأفراد (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق، مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي.

انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة.

موسمية النشاط، حيث تزامن وجود إجازة نصف العام بالكامل خلال شهر يناير من عام 2018 مقابل جزء منها خلال شهر يناير لعام 2019، مما أثر سلبا على نتائج قطاعي الترفيه والفنادق.

إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 4.2 ملايين ريال.

2 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في الأول من يناير 2019 واستبدال مصروف الإيجار باستهلاك موجودات حق استخدام وتكاليف التمويل، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 22.6 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك بمبلغ 50.4 مليون ريال ونقص في مصاريف الإيجار بمبلغ 63.6 مليون ريال، وذلك أدى إلى ارتفاع في صافي الخسائر بمبلغ 9.4 ملايين ريال بسبب تطبيق المعيار خلال الربع الحالي.

3 انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 4.8 ملايين ريال.