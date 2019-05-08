662 مواطنا استفادوا من مبادرة القرض الحسن +50

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استفاد 662 مواطنا من مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين «قرض حسن»، لمنسوبي القطاع الحكومي المدني والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين (عسكريين ومدنيين) لمن أتم الخمسين عاما فأكثر.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أمس، أن إجمالي العقود الموقعة حتى نهاية أبريل 589 عقدا، بينما وقع 73 مستفيدا عقودهم خلال الخمسة أيام الماضية من مايو الحالي، ليبلغ إجمالي المستفيدين من المبادرة 662 مستفيدا.

وأضاف الصندوق أن إجمالي دعم المبادرة بلغ 77 مليون ريال، إضافة إلى الاستفادة من التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقارية ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، داعيا من تنطبق عليهم معايير الأهلية وعلى قوائم الانتظار إلى الاستفادة من المبادرة بالتسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن التقديم على المبادرة يتم من خلال 12 جهة تمويلية فعلت المبادرة، للاستفادة من المنتجات المتاحة من وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء، وذلك بمنحهم قرضا حسنا إضافيا يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة إلى القرض العقاري «المدعوم» الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

يذكر أن المبادرة تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، وتهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملك السكن المناسب.

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مبادرة + 50

إجمالي المستفيدين 662 مواطنا

إجمالي دعم المبادرة 77 مليونا

المشاركون 12 جهة تمويلية

589عقدا موقعة حتى نهاية أبريل

73عقدا موقعة خلال أول 5 أيام في مايو

إجمالي التمويل:

500 ألف ريال قرض عقاري مدعوم

140 ألف ريال قرض حسن إضافي