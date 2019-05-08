ولي العهد: أدام الله على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض أمس مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعا من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

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وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم صافح ولي العهد المهنئين.

وبادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن فهد بن ناصر والأمير تركي بن خالد بن فيصل والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد والأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد وسفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد والأمير سعود بن فهد الفيصل والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن منصور بن سعود والأمير نواف بن فيصل بن فهد والأمير سطام بن خالد بن ناصر، والأمير خالد بن الوليد بن طلال والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والأمير سعود بن نهار بن سعود والأمير عبدالله بن خالد بن بندر والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ونائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، والأمير محمد بن منصور بن متعب، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي والأمير محمد بن نهار بن سعود ومساعد رئيس الاستخبارات الأمير بندر بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل نواف، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد والأمير مساعد بن نواف بن مساعد، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله، والأمير فهد بن خالد بن سلطان والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر والأمير خالد بن حسام بن سعود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعدد من الأمراء.