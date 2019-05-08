، شاهد.. مواطن يوثِّق عددًا من المركبات تقطع إشارة مرورية بـ"سنابل الليث" ،

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وثَّق مواطن أمس الثلاثاء بالفيديو العديد من المركبات وهي تقطع إشارة مرورية بحي السنابل على طريق جدة – الليث دون اهتمام أو خوف من جراء هذه المخالفة.
وتفصيلاً، أظهر المقطع، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من المركبات وهي تتجاوز إشارة مرورية حال لونها الأحمر؛ وهو ما تسبب إلى فوضى مرورية عارمة، ومحاولة تداخل بين المركبات، وسط مطالبات بضرورة وضع نظام الرصد الآلي على هذه الإشارة لكبح تهور المخالفين.
وتفاعل حساب المرور على "تويتر" مع موثق المقطع مقدمًا شكره لاهتمامه وحرصه، وأفاد بأنه تم رفع البلاغ للقسم المختص.
شاهد.. مواطن يوثِّق عددًا من المركبات تقطع إشارة مرورية بـ"سنابل الليث"سعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-08
وثَّق مواطن أمس الثلاثاء بالفيديو العديد من المركبات وهي تقطع إشارة مرورية بحي السنابل على طريق جدة – الليث دون اهتمام أو خوف من جراء هذه المخالفة.
وتفصيلاً، أظهر المقطع، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من المركبات وهي تتجاوز إشارة مرورية حال لونها الأحمر؛ وهو ما تسبب إلى فوضى مرورية عارمة، ومحاولة تداخل بين المركبات، وسط مطالبات بضرورة وضع نظام الرصد الآلي على هذه الإشارة لكبح تهور المخالفين.
وتفاعل حساب المرور على "تويتر" مع موثق المقطع مقدمًا شكره لاهتمامه وحرصه، وأفاد بأنه تم رفع البلاغ للقسم المختص.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
01:56 AM
حساب المرور تفاعل مع موثِّق المقطع وأكد رفع البلاغ للقسم المختص
وثَّق مواطن أمس الثلاثاء بالفيديو العديد من المركبات وهي تقطع إشارة مرورية بحي السنابل على طريق جدة – الليث دون اهتمام أو خوف من جراء هذه المخالفة.
وتفصيلاً، أظهر المقطع، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من المركبات وهي تتجاوز إشارة مرورية حال لونها الأحمر؛ وهو ما تسبب إلى فوضى مرورية عارمة، ومحاولة تداخل بين المركبات، وسط مطالبات بضرورة وضع نظام الرصد الآلي على هذه الإشارة لكبح تهور المخالفين.
وتفاعل حساب المرور على "تويتر" مع موثق المقطع مقدمًا شكره لاهتمامه وحرصه، وأفاد بأنه تم رفع البلاغ للقسم المختص.
، شاهد.. مواطن يوثِّق عددًا من المركبات تقطع إشارة مرورية بـ"سنابل الليث" ،
المصدر : الخليج 365
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