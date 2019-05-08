، "السهيمي" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الخطة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي ،

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وفّرت الإدارة العامة لدوريات الأمن بمكة المكرمة أكثر من 3500 رجل أمن يمثلون الدوريات الرسمية والسرية والدراجة، لخدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار والمصلين.
وتفصيلاً، أوضح قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي لـ"الخليج 365" أن خطة دوريات الأمن تقوم على تقسيم العاصمة المقدسة إلى عدة أقسام تنتشر من خلالها دوريات الأمن، وتباشر البلاغات وتفرض السيطرة، حيث تتولى ذلك الدوريات الرسمية والسرية ودوريات الخطوط.
وأضاف: تتولى دوريات الأمن الإشراف على مركز الضبط الأمني القديم بالشميسي ومركز الضبط الأمني بالبيضاء، والإشراف على حراسة مواقف المركبات الداخلية والخارجية من خلال دوريات رسمية وسرية.
وحول التعامل مع البلاغات الأمنية في أوقات الذروة والازدحام قال السهيمي : هناك دوريات متمركزة على امتداد الطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وذلك لسرعة الاستجابة للبلاغات ومباشرتها على وجه السرعة.
وكشف عن استحداث قيادة جديدة بتوجيه من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد تسمى قيادة المنطقة المركزية، ومهمتها الحفاظ على النظام العام، وسهولة وسرعة الوصول إلى المنطقة المركزية، مشيرًا إلى أنها تتكون من دوريات متمركزة ودراجات نارية ودوريات راجلة ودوريات سرية.
وحول الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان، أوضح السهيمي أنه يتم دعم المنطقة المركزية بعدد كبير من الدراجات النارية والدوريات الراجلة والدوريات السرية وتكثيف أعداد الدوريات الراكبة في أنحاء العاصمة المقدسة والمواقف وكذلك الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية وأنحاء العاصمة المقدسة.
"السهيمي" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الخطة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكيأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-08
وفّرت الإدارة العامة لدوريات الأمن بمكة المكرمة أكثر من 3500 رجل أمن يمثلون الدوريات الرسمية والسرية والدراجة، لخدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار والمصلين.
وتفصيلاً، أوضح قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي لـ"الخليج 365" أن خطة دوريات الأمن تقوم على تقسيم العاصمة المقدسة إلى عدة أقسام تنتشر من خلالها دوريات الأمن، وتباشر البلاغات وتفرض السيطرة، حيث تتولى ذلك الدوريات الرسمية والسرية ودوريات الخطوط.
وأضاف: تتولى دوريات الأمن الإشراف على مركز الضبط الأمني القديم بالشميسي ومركز الضبط الأمني بالبيضاء، والإشراف على حراسة مواقف المركبات الداخلية والخارجية من خلال دوريات رسمية وسرية.
وحول التعامل مع البلاغات الأمنية في أوقات الذروة والازدحام قال السهيمي : هناك دوريات متمركزة على امتداد الطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وذلك لسرعة الاستجابة للبلاغات ومباشرتها على وجه السرعة.
وكشف عن استحداث قيادة جديدة بتوجيه من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد تسمى قيادة المنطقة المركزية، ومهمتها الحفاظ على النظام العام، وسهولة وسرعة الوصول إلى المنطقة المركزية، مشيرًا إلى أنها تتكون من دوريات متمركزة ودراجات نارية ودوريات راجلة ودوريات سرية.
وحول الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان، أوضح السهيمي أنه يتم دعم المنطقة المركزية بعدد كبير من الدراجات النارية والدوريات الراجلة والدوريات السرية وتكثيف أعداد الدوريات الراكبة في أنحاء العاصمة المقدسة والمواقف وكذلك الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية وأنحاء العاصمة المقدسة.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
01:50 AM
بتوفير أكثر من 3500 رجل أمن يمثلون الدوريات الرسمية والسرية والدراجة
وفّرت الإدارة العامة لدوريات الأمن بمكة المكرمة أكثر من 3500 رجل أمن يمثلون الدوريات الرسمية والسرية والدراجة، لخدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار والمصلين.
وتفصيلاً، أوضح قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي لـ"الخليج 365" أن خطة دوريات الأمن تقوم على تقسيم العاصمة المقدسة إلى عدة أقسام تنتشر من خلالها دوريات الأمن، وتباشر البلاغات وتفرض السيطرة، حيث تتولى ذلك الدوريات الرسمية والسرية ودوريات الخطوط.
وأضاف: تتولى دوريات الأمن الإشراف على مركز الضبط الأمني القديم بالشميسي ومركز الضبط الأمني بالبيضاء، والإشراف على حراسة مواقف المركبات الداخلية والخارجية من خلال دوريات رسمية وسرية.
وحول التعامل مع البلاغات الأمنية في أوقات الذروة والازدحام قال السهيمي : هناك دوريات متمركزة على امتداد الطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وذلك لسرعة الاستجابة للبلاغات ومباشرتها على وجه السرعة.
وكشف عن استحداث قيادة جديدة بتوجيه من مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد تسمى قيادة المنطقة المركزية، ومهمتها الحفاظ على النظام العام، وسهولة وسرعة الوصول إلى المنطقة المركزية، مشيرًا إلى أنها تتكون من دوريات متمركزة ودراجات نارية ودوريات راجلة ودوريات سرية.
وحول الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان، أوضح السهيمي أنه يتم دعم المنطقة المركزية بعدد كبير من الدراجات النارية والدوريات الراجلة والدوريات السرية وتكثيف أعداد الدوريات الراكبة في أنحاء العاصمة المقدسة والمواقف وكذلك الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية وأنحاء العاصمة المقدسة.
، "السهيمي" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل الخطة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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