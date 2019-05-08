، هل ينتقل "سالم الدوسري" نجم "الهلال" لـ "العين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد حماد المشرف على الكرة بنادي العين الإماراتي إن اللاعب سالم الدوسري محترف الهلال قد تم عرضه على النادي.

وقال حماد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن قرار ضم اللاعب لن يكون قرارًا فرديًا ولا إداريًا، حيث سيكون الجانب الفني هو الأهم.

وقال حماد إن اللاعب سيتم عرضه على الجهاز الفني لناديه لإبداء الرأي في التعاقد معه من عدمه مع بقية الأسماء المرشحة للانضمام للنادي الإماراتي.

وترددت أنباء عن نية النصر في الدخول في تفاوضات مع اللاعب لضمه في الفترة القادمة على الرغم من رغبة إدارة الهلال في تجديد تعاقده.

