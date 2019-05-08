، نجل "حميدان التركي" يكشف مفاجأة منع والده من حضور جلسة الإفراج المشروط! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن إدارة السجن أغلقته بسبب الأحوال الجوية واحتجزت والده داخل زنزانته

كشف تركي حميدان التركي، نجل السجين السعودي في السجون الأمريكية، عن منع والده من حضور جلسة الإفراج المشروط أمس الثلاثاء.

وتفصيلاً، قال "تركي": "فوجئنا بأن والدي حميدان التركي مُنع من حضور جلسة الإفراج المشروط. وفي اتصاله بنا قبل قليل أخبرنا بأن إدارة السجن قامت بإغلاق السجن صباح اليوم بسبب الأحوال الجوية (ضباب)، وتم احتجازه في زنزانته، ومنعه من حضور الجلسة".

يُذكر أن لجنة الإفراج المشروط كانت ستنظر وتتخذ 3 قرارات، إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائيًّا.



وكان القضاء الأمريكي قد رفض العام الماضي الإفراج المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي، على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.

وسبق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013 نقل "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.