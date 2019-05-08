، "آل عاطف" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حديثه مع ولي العهد: "الله يحبك وشعبك يحبك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه ليس أمير الشباب فقط بل أمير الشيبان.. واستقبل الجميع بحفاوة

كشف الشيخ سعد بن سلامة، شيخ شمل آل عاطف القحطاني، تفاصيل حديثه مع ولي العهد خلال استقباله المواطنين، وتهنئتهم له بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: "ابن سعيدان": "يا الله أن يخليك لنا، والله يوفقك، وأبشرك أن الله يحبك وشعبك يحبك ومعاهدينك أول الدنيا وتاليها".

وتفصيلاً، ظهر الشيخ "آل عاطف" في فيديو متداول بشكل لافت، حاز إعجاب المتابعين؛ إذ خرجت كلماته بعفوية نابعة من القلب أثناء لقائه أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-.

وتحدث "آل عاطف" لـ"الخليج 365" - وهو من سكان محافظة الرين، وتحديدًا من مركز "الناصفة - آل عاطف"، ويبلغ من العمر 70 عامًا - وعبَّر عن شعوره خلال لقائه ولي العهد في الديوان الملكي بمدينة الرياض، وقال: "استقبلنا ولي العهد خلال التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك استقبالاً مشرفًا وحافلاً ولائقًا، وكان مبتسمًا كعادته. ومقولة أمير الشباب هو أهل لها".

وأضاف: "ليس أمير الشباب فقط، بل أمير الشيبان، وأمير الجزيرة العربية؛ فولي العهد محبوب لدى الشعب، قاد شعبه إلى مصاف الدول المتقدمة، وليس بغريب على الشعب السعودي التفافهم حول حكومتهم الرشيدة في كل مكان وكل زمان منذ عهد المؤسس جلاله المغفور له -بإذن الله- عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ونحن نبايع ونعاهد ملكنا وولي العهد على السمع والطاعة. حفظ الله ولاة أمرنا من كل كيد الكائدين والحاقدين. وهذا نابع من شريعتنا الإسلامية وما تحثنا عليه بحفظ العهد والبيعة مع ولاة الأمر".

وتابع: "كل الشعب السعودي يكنون بقلوبهم وينطقون بألسنتهم الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، في قصر اليمامة بالرياض العلماء وأصحاب السمو الأمراء والمعالي والوزراء، وجمعًا من الأهالي الذين قَدِموا للسلام على سمو ولي العهد - حفظه الله - والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.