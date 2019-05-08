، الذيابي لـ"الخليج 365": العادات الغذائية السليمة تُسهم بإنقاص الوزن خلال رمضان.. وهذه نصائحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - 33 % من السعوديين يعانون السمنة والتي تصيب النساء أكثر من الرجال

أكد الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"الخليج 365"، أن قرابة 33 % من المجتمع السعودي يعاني بسبب السمنة، والتي تصيب النساء أكثر من الرجال (حسب منظمة الصحة العالمية عام 2016).

وتابع: التنوع في الأطعمة والتفنن في إعداد أنواع الحلويات أصبح عادة مصاحبة لشهر رمضان المبارك لدى المجتمعات الإسلامية عامة والعربية بشكل خاص، إلا أنها تعد لدى بعضهم فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته كالتخمة واضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تؤثر على صحة الجسد ونشاطه وبالتالي على أداء العبادة في رمضان.

وأضاف: يسبب عدم التوازن بين كمية السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام والجهد البدني المبذول يؤدي لحدوث الزيادة في الوزن بشكل غير مرغوب، حيث تتراكم معه الدهون، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كارتفاع الكولسترول، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وخشونة المفاصل، والانزلاق الغضروفي، وأمراض القلب والشرايين، وجلطة الدماغ، وضعف الإنجاب.

وأوضح "الذيابي" أن العادات الغذائية السليمة لها فوائد عدة أهمها المساهمة في إنقاص الوزن التدريجي خلال شهر رمضان، ولتحقيق ذلك ينصح بتقسيم الوجبات الغذائية إلى عدة وجبات صغيرة كوجبة إفطار خفيفة قبل صلاة المغرب وأخرى كوجبة رئيسة بعد صلاة المغرب، ووجبة عشاء بعد صلاة التراويح ومن ثم وجبة السحور، بحيث تكون كميات الطعام صغيرة تلبي حاجة الجسم ولا تصل إلى التخمة.

ونصح "الذيابي" بمراعاة كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال ساعات الليل بحيث تكون أقل من احتياج الفرد، ويُقدَّر متوسط الاحتياج اليومي للبالغين بقرابة 2500 سعرة حرارية للذكور، و2000 سعرة حرارية للإناث.

وتابع: كما يجب الحرص على شُرب الماء والعصائر الطبيعية من دون إضافة سكر، والابتعاد عن العصائر المحلاة والنكهات، والتقليل بشكل كبير أو تجنُّب تناول الحلويات الرمضانية المشبعة بالسكريات، والتقليل من الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية، وتناول الفواكه والخضراوات والأطعمة المسلوقة والمشوية، فجميع هذه الممارسات تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة أفضل، وتعين على أداء العبادات بيُسر وهي غاية الجميع.

وأشار إلى أن أبرز التحديات خلال شهر رمضان هي الانتظام على ممارسة الرياضة، للتخلص وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، فقد يشعر بعضهم بالخمول أو الرغبة بالنوم لساعات طويلة خلال النهار، ويعانون ليلاً بسبب الأرق وقلة النوم بسبب التخمة نتيجة تناول الوجبات الكبيرة، أو قضاء وقت طويل أمام شاشات التلفاز.

وأردف: وعلى الرغم من أهمية الرياضة لإنقاص الوزن، إلا أنه ينبغي على الصائم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للممارسة، فالأوقات المناسبة للشخص الطبيعي يفضل أن تكون بداية التمارين الرياضية قبل الإفطار بساعة ليتمكن من الانتهاء قبل الإفطار بوقت وجيز، وكذلك من الأوقات المناسبة بعد تناول الطعام بـمدة من 2-3 ساعات.

وأشار: يجب مراعاة عدم ممارسات تمارين شديدة خلال ساعات الصيام، والحرص على شرب الماء والعصائر بعد الإفطار وخلال ساعات الليل لتعويض فقدان السوائل في فترة الصيام، والحرص على البعد عن أماكن العمل تحت الشمس بشكل مباشر أو الأماكن مرتفعة الحرارة، فقد يؤدي ذلك للإصابة بالجفاف نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل.