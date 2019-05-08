، بعد تأخُّر رحلاتها.. "المستهلك" تدعو "الخطوط السعودية" لتعويض المتضررين ،

- 1/2
- 2/2
طالبت جمعية حماية المستهلك "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين المتضررين من تأخُّر رحلاتها التي كانت مجدولة لعدد من المناطق، وذلك حسب أنظمة هيئة الطيران المدني.
وتفصيلاً، قالت "المستهلك": يجب أن تلتزم "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين حسب أنظمة هيئة الطيران المدني. ولكل من تضرر الحق بأن يتقدم بشكوى عبر الرقم: 920008043.
وبيَّنت: "يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مُضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مُضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخُّر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي".
وكانت الخطوط السعودية قد أكدت أن التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية، وأعطال فنية، أدت إلى تأخُّر الرحلات. والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض البارحة؛ وهو ما أثَّر في مواعيد الرحلات؛ وتم تفعيل خطة الطوارئ.
بعد تأخُّر رحلاتها.. "المستهلك" تدعو "الخطوط السعودية" لتعويض المتضررينقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-08
طالبت جمعية حماية المستهلك "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين المتضررين من تأخُّر رحلاتها التي كانت مجدولة لعدد من المناطق، وذلك حسب أنظمة هيئة الطيران المدني.
وتفصيلاً، قالت "المستهلك": يجب أن تلتزم "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين حسب أنظمة هيئة الطيران المدني. ولكل من تضرر الحق بأن يتقدم بشكوى عبر الرقم: 920008043.
وبيَّنت: "يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مُضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مُضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخُّر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي".
وكانت الخطوط السعودية قد أكدت أن التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية، وأعطال فنية، أدت إلى تأخُّر الرحلات. والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض البارحة؛ وهو ما أثَّر في مواعيد الرحلات؛ وتم تفعيل خطة الطوارئ.
08 مايو 2019 - 3 رمضان 1440
01:08 AM
يحق للمسافر المطالبة بمشروبات ووجبة وسكن.. في هذه الأحوال
طالبت جمعية حماية المستهلك "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين المتضررين من تأخُّر رحلاتها التي كانت مجدولة لعدد من المناطق، وذلك حسب أنظمة هيئة الطيران المدني.
وتفصيلاً، قالت "المستهلك": يجب أن تلتزم "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين حسب أنظمة هيئة الطيران المدني. ولكل من تضرر الحق بأن يتقدم بشكوى عبر الرقم: 920008043.
وبيَّنت: "يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مُضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مُضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخُّر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي".
وكانت الخطوط السعودية قد أكدت أن التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية، وأعطال فنية، أدت إلى تأخُّر الرحلات. والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض البارحة؛ وهو ما أثَّر في مواعيد الرحلات؛ وتم تفعيل خطة الطوارئ.
، بعد تأخُّر رحلاتها.. "المستهلك" تدعو "الخطوط السعودية" لتعويض المتضررين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأخُّر رحلاتها.. "المستهلك" تدعو "الخطوط السعودية" لتعويض المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.