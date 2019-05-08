، بعد تأخُّر رحلاتها.. "المستهلك" تدعو "الخطوط السعودية" لتعويض المتضررين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحق للمسافر المطالبة بمشروبات ووجبة وسكن.. في هذه الأحوال

طالبت جمعية حماية المستهلك "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين المتضررين من تأخُّر رحلاتها التي كانت مجدولة لعدد من المناطق، وذلك حسب أنظمة هيئة الطيران المدني.

وتفصيلاً، قالت "المستهلك": يجب أن تلتزم "الخطوط السعودية" بتعويض المسافرين حسب أنظمة هيئة الطيران المدني. ‏ولكل من تضرر الحق بأن يتقدم بشكوى عبر الرقم: 920008043.

وبيَّنت: "يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مشروبات أو مرطبات بعد مُضي ساعة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مُضي ثلاث ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخُّر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي".

وكانت الخطوط السعودية قد أكدت أن التأخر كان بسبب ظروف الأحوال الجوية، وأعطال فنية، أدت إلى تأخُّر الرحلات. والظروف الجوية كانت في أبها والطائف والرياض البارحة؛ وهو ما أثَّر في مواعيد الرحلات؛ وتم تفعيل خطة الطوارئ.