تنظيم الكهرباء: لا يحق فصل التيار لعدم السداد خلال شهر رمضان

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل التيار عن المستهلك خلال شهر رمضان، بحجة عدم السداد أو تأخير سداد فاتورة الخدمات.

ونوهت الهيئة بالمستهلك الذي تفصل عنه الخدمة خلال شهر رمضان للتقدم بشكوى للهيئة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو هاتف الشكاوى المجاني (8001259000).