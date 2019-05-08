الحصيني يتوقع أمطارًا رعدية على الرياض خلال الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار رعدية مساء اليوم على العاصمة الرياض وشرق المدينة والطائف. وقال عبر حسابه في تويتر: السحب الرعدية الممطرة غرب وشمال غرب الرياض وجنوب شرق المدينة وشرق الطائف والشمالية، متوقع أن تتوسع السحب لتشمل العاصمة الرياض، ومتوقع أن تصل إلى أجزاء من العاصمة الرياض من ساعة إلى ساعتين – إن شاء الله – مع غبار.

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