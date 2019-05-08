“أمن الخرج” يطيح بـ”إثيوبي” مخالف قام بدهس “مواطن” حتى الموت

تمكنت فِرق الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج من القبض على وافد “إثيوبي” مخالف لنظام الإقامة والعمل؛ سرق مركبة مواطن “سبعيني”، ثم قام بدهسه حتى الموت، ثم فر هاربًا.

وتفصيلاً، تلقت الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج عصر يوم السبت الماضي بلاغًا من مواطن، يفيد بوجود جثة لشخص متوفى بجوار “حوش” للإبل شرق المحافظة، وتظهر عليها علامات دهس شديدة؛ فباشرت الفِرق الأمنية الموقع على الفور، وبعد سلسلة من التحقيقات المكثفة، والاستماع لعدد من شهود العيان، اتضح أن المتوفى مواطن سبعيني، يملك “حوشًا” للإبل، وأن الفاعل هو وافد “إثيوبي” مخالف لنظام الإقامة والعمل، كان يعمل لديه منذ فترة زمنية، وبعد خلاف حدث بينهما قام الوافد بسرقة مركبة المواطن، وقام بدهسه مرات عدة حتى لفظ المواطن أنفاسه بالموقع، ثم لاذ بالفرار لجهة غير معلومة عبر الأقدام. وبناء عليه قامت الفرق الأمنية بتتبُّع وتعقُّب آثار الوافد الموجودة بالموقع حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه متخفيًا بأحد المواقع القريبة من مسرح الجريمة في وقت وجيز وقياسي. وتحفظت الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج على الوافد تمهيدًا لتحويله لجهات الاختصاص للتحقيق معه، ومعرفة دوافع فعلته.