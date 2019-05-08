مجلس الضمان الصحي ينفي احتمال رفع رسوم خدمات التأمين الطبي

علّق مجلس الضمان الصحي التعاوني على ما تردد خلال الأيام الماضية عن وجود توجه نحو رفع رسوم خدمات التأمين الطبي. وأكد المجلس، بحسب “المدينة”، أن الرسوم لم تخضع لأي زيادة، ولا تزال رسوم خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين كما هي. وأشار المجلس إلى أن اللائحة التنفيذية لقطاع التأمين تُجرى عليها تعديلات كل ثلاثة أعوام، أو إذا دعت الحاجة لذلك، أو استجدت أمور تحتم إجراء تعديلات.

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